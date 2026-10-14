Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Manisa BŞB, Bursa BŞB ile 28-28 berabere kalıp lider kaldı - Son Dakika
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Manisa BŞB, Bursa BŞB ile 28-28 berabere kalıp lider kaldı

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 5. haftasından ertelenen Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı 28-28 eşitlikle sona erdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor 11 puanla zirvedeki yerini korurken Bursa Büyükşehir Belediyespor 8 puanla ikinci sırada yer aldı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasından ertelenen maçta Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor 28-28 berabere kaldı.

Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Bursa Büyükşehir Belediyespor, 18-17 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarı sonunda karşılaşma 28-28 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Manisa Büyükşehir Belediyespor, 11 puanla liderliğini sürdürdü. Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 8 puanla ikinci sırada yer aldı.

Kaynak: AA
Bursa Büyükşehir BelediyesporBüyükşehir BelediyesporManisaBursaSporSon Dakika

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