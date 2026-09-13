Hentbol Kadınlar Süper Lig'de MC Sistem Yozgat GSK, Göztepe'yi 35-31 yendi
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında MC Sistem Yozgat GSK, sahasında Göztepe'yi 35-31 mağlup etti. İlk yarısı 15-13 önde geçilen mücadelede ev sahibi takım, ikinci yarıdaki üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3'üncü haftasında MC Sistem Yozgat GSK, sahasında Göztepe'yi 35-31 yendi.
Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını MC Sistem Yozgat GSK, 15-13 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, müsabakadan 35-31 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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