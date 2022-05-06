Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları yarın Ankara'da başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları yarın Ankara'da başlıyor

06.05.2022 12:00
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları yarın Ankara'da başlıyor

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları, yarın Ankara'da başlayacak.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları, yarın Ankara'da başlayacak.

Konyaaltı Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor, Kastamonu Belediyespor ve Yalıkavak'ın katılacağı Dörtlü Final organizasyonu, Ankara THF Spor Salonu'nda 7-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye kupasının sahibinin belirleneceği yarı finalde 7 Mayıs Cumartesi günü saat 13.30'da Konyaaltı Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor, saat 16.00'da ise Kastamonu Belediyespor ile Yalıkavak takımları karşılaşacak.

Şampiyonun ve üçüncünün belirleneceği maçlar ise 8 Mayıs Pazar günü yapılacak. Üçüncülük maçı saat 13.00'te, final ise saat 15.00'te başlayacak.

Final maçının ardından törenle Türkiye kupası ve madalyalar takdim edilecek.

Karşılaşmalar, TRT Spor Yıldız kanalından canlı verilecek.

YORUMLAR
500
Mavi Kelebekler kupaya odaklandı Mavi Kelebekler kupaya odaklandı ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Mayıs 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Mayıs 2022

Türkiye Kupası, Hentbol, Ankara, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları yarın Ankara'da başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:58 Prof. Dr. Mustafa Sarı sevindiren haberi verdi: Ölen deniz süngerleri bu yıl canlanmaya başladı
10:47 Eşini başına çekiçle vurarak öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak
11:41 Annenin acımasızlığı pes dedirtti! Kızını ayağından zincirle bağladı, komşular yardım çığlıklarına koştu
11:29 Ukrayna, Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasında mahsur kalan 500 vatandaşını daha tahliye etti
11:29 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 14,90 seviyelerinde seyrediyor
11:19 Kim Kardashian'ın kaset oyunu ifşa oldu! Cinsel ilişki videosunu bilerek internete sızdırmış
10:54 Zonguldak'ta kız çocuklarına cinsel istismarda bulunan tutuklu sayısı artıyor: Toplamda 14 kişi demir parmaklıklar ardına yollandı
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 899 liradan işlem görüyor
11:08 Tuzla Tersanesi'ndeki bir gemide gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi: 5 işçi yaralandı
11:02 1 Mayıs'ta bombalı saldırı hazırlığındaydılar! Yakalanan 6 kişi adliyeye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 12:06:26. #1.11#
SON DAKİKA: Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları yarın Ankara'da başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement