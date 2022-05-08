Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final - Son Dakika

Salon: THF

Hakem: Ahmet Koç, Nedim Güneş

Yenimahalle Belediyespor: Selen Akalın, Gülcan Tügel 2, Aysu Kübra Köylü 3, Betül Karaarslan 2, Fatma Ay Babur, Mehtap Tezkorkmaz 6, Beyza Karaçam 12, Funda Baş 4, Cansu Piren 1, Buse Matlı, Reyhan Kaya 3, Melis Kılıç 3, Elif Yaren Uzun 3, Hatice Özdemir 2, Öznur Özdemir

Yalıkavakspor: Sevilay İmamoğlu Öcal, Buket Yılmaz 7, Esma Adnar, Fatma Gül Sakızcan, Esin Sağdıç, Yasemin Şahin, Diğdem Hoşgör, Nurşah Sancak 3, Çağrı Çinkan, Zehra Oğuz 2, İlke Yıldız, Dos Santos, Valeriia Baranık, Yeliz Yılmaz, Kübra Yılmaz 1, Sinem Yapıcı 10

İlk yarı: 25-8

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final'de Yalıkavakspor'u 41-23 yenen Yenimahalle Belediyespor, organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Yalıkavaksporlu oyuncular, Kastamonu Belediyesi GSK ile oynadıkları yarı final maçındaki hakem kararlarını protesto ederek oyun içinde bir süre etkisiz oyun sergiledi.

Yenimahalle Belediyespor, isteksiz oynayan Yalıkavakspor karşısında ilk yarıyı 25-8 önde geçti.

İkinci yarıda Yalıkavakspor farkı kapatmaya çalışsa da Yenimahalle Belediyespor, karşılaşmayı 41-23 kazandı. Bu sonuçla başkent ekibi organizasyonda üçüncü oldu.