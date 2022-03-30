Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi, 6 Nisan'da başlayacak - Son Dakika

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi, 6 Nisan'da başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final ilk maçlarının üçü, 6 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Kastamonu Belediyespor-Tekirdağspor karşılaşması ise 11 Nisan Pazartesi günü yapılacak.

Takımlar, 12 Nisan Salı günü rövanş karşılaşmalarına çıkacak.

Çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

6 Nisan:

17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Konyaaltı Belediyespor (Celal Atik)

17.00 Yenimahalle Belediyespor - EGO Spor (GMK Atatürk)

17.00 Yalıkavakspor - Görele Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

11 Nisan:

17.00 Kastamonu Belediyespor-Tekirdağspor (Merkez)