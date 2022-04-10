Hentbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası Karabük'te başladı - Son Dakika
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Hentbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası Karabük'te başladı

10.04.2022 12:45
Hentbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası Karabük'te başladı

Türkiye Hentbol Federasyonunca düzenlenen Hentbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası, Karabük'te başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonunca düzenlenen Hentbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası, Karabük'te başladı.

Yeni Mahalle, Safranbolu ve Gökşen Yücel spor salonlarında gerçekleştirilen müsabakalara, 47 kulüpten yaklaşık bin sporcu, antrenör ve idareci katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, maçların sabah saatlerinde başladığını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından 47 kulübün şampiyonaya katıldığını belirten Güven, Karabük olarak bu tür organizasyonları her zaman önemsediklerini kaydetti.

Şampiyona, 16 Nisan'da sona erecek.

Hentbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası Karabük'te başladı
Hentbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası Karabük'te başladı
Hentbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası Karabük'te başladı
Hentbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası Karabük'te başladı

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Safranbolu, Hentbol, Karabük, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası Karabük'te başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hentbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası Karabük'te başladı - Son Dakika
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