Hentbol liginin "gol kraliçesi" Perihan Topaloğlu, başarısıyla takdir topluyor - Son Dakika
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Hentbol liginin "gol kraliçesi" Perihan Topaloğlu, başarısıyla takdir topluyor

07.03.2022 11:40
Hentbol liginin "gol kraliçesi" Perihan Topaloğlu, başarısıyla takdir topluyor

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin başarılı golcü oyuncusu Perihan Topaloğlu Acar, spordaki başarısının yanı sıra iyi bir anne ve öğretmen olarak da takdir topluyor.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin başarılı golcü oyuncusu Perihan Topaloğlu Acar, spordaki başarısının yanı sıra iyi bir anne ve öğretmen olarak da takdir topluyor.

Giresun'un Görele ilçesinde faaliyet gösteren ve üç sezondur Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Görele Belediyespor'un 34 yaşındaki oyuncusu Perihan Topaloğlu Acar, geçen sezon kaydettiği 218 golle en skorer isim olmayı başardı.

Bu sezon da 142 gole ulaşarak zirvede yer alan Acar, başarısıyla adından söz ettiriyor. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan Acar, ilçedeki gençlere hentbol öğreterek sporcu yetiştiriyor.

Bir çocuk annesi Perihan Topaloğlu Acar, AA muhabirine, ilkokul 3. sınıfta hentbola başladığını söyledi.

Öğretmeninin aniden kendisine attığı topu tutmasıyla, hentbol takımına seçildiğini ifade eden Acar, "Topu tutmamla öğretmenim, 'Sen takımdasın.' dedi. Öyle bir başlangıcım oldu. 25 yıldır da hentbol oynuyorum. İlk transferimi 15 yaşımda yaptım, 16 yaşımda profesyonel oldum. Bir yıl sonra da milli takıma başladım." dedi.

Acar, kendisinin hem beden eğitimi öğretmeni hem de bir anne olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"26 yaşında öğretmenlik hayatıma başladım, 9 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Sporculuk, öğretmenlik ve anneliği bir arada yürütmeye çalışıyorum. Öğrencilerle aram çok iyi. Hepsi benim arkadaşım gibi. Ben çocukları çok seviyorum. Öğretmenlerinin sporcu olması onların da çok hoşlarına gidiyor. İlgi duyuyor, maçlarımıza geliyorlar. Onlar için de hentbol değişik bir kategori. Günümüzde okullarda çok yaygın değil, öğretilmiyor. Maçları izlemek onlar için değişik bir aktivite oluyor."

Öğrencilerden çok güzel tepkiler aldığını belirten Acar, "Bizim gibi olmak isteyen de var, çok yorucu olduğunu düşünen de var. Ancak bu işte nasıl başarı sağlayacaklarını bilseler, eminim hepsi isteyecektir. Bu sayede öğretmen olabileceklerini, bu sayede para kazanabileceklerini bilseler, bence daha çok ilgi gösterirler." diye konuştu.

"Dünya kadınların emeğiyle güzel"

Acar, başarının sırrını "Sıkı çalışmak, sevmek ve istemek." olarak gördüğünün altını çizerek, " Antalya'da oynarken de gol kraliçeliğim vardı. Yurt dışında üniversite oyunlarında iki gol kraliçeliğim var. Ligde geçen yıl gol kraliçesiydim, bu yıl da iyi gidiyorum çok şükür. Sert bir spor ve bazıları kadınlara göre olmadığını söylese de bu doğru değil. Bu sporu sevmek çok önemli." ifadelerini kullandı.

Annelik ve sporun bazı durumlarda zorladığını aktaran Acar, "Çocuğum bazen hasta oluyor, başka durumlar olabiliyor ama en büyük destekçim takım hocamız. Burada Görele'de hocamın desteğiyle zorlukların üstesinden geliyorum." şeklinde konuştu.

Perihan Topaloğlu Acar, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Kadına şiddetin her türlüsüne karşıyız ve bunun için daha caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını istiyoruz. Dünya kadınların emeğiyle güzel." diyerek sözlerini tamamladı.

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Öğretmen, Giresun, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol liginin 'gol kraliçesi' Perihan Topaloğlu, başarısıyla takdir topluyor - Son Dakika


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