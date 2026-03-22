Hentbol Milliler 3. Tura Yükseldi
Hentbol Milliler 3. Tura Yükseldi

22.03.2026 23:09
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'yı 37-31 yenerek 2027 Dünya Şampiyonası 3. Turu'na geçti.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2'nci Turu rövanş karşılaşmasında Romanya'yı 37-31 mağlup ederek 3'üncü Tur'a çıktı

2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2'nci Turu'nda Romanya ile eşleşen A Milli Erkek Hentbol Takımı, Bolu'da oynanan ilk karşılaşmayı 37-32 mağlubiyetle tamamladı. Bu maçın rövanşı, bugün Romanya'nın Buzau şehrindeki Romeo Iamandi Spor Salonu'nda oynandı. Maçın ilk yarısını 21-16 önde kapatan ay-yıldızlılar, maçı da 37-31 kazanarak 3'üncü Tur'a yükselecek skoru elde etti.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Millilere turu getiren goller ise şu şekilde oluştu:

Doruk Pehlivan 10, Eyüp Arda Yıldız 10, Şevket Yağmuroğlu 5, Sadık Emre Herseklioğlu 4, Ediz Aktaş 2, Ali Emre Babacan 2, Enis Harun Hacıoğlu 1, Baran Nalbantoğlu 1, Koray Ayar 1, Can Adanır 1.

Kaynak: DHA

