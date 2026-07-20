Hentbol Millileri Turnuvayı Tamamladı

Hentbol 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen Ciudad Real Julio 2026 Uluslararası Turnuvası'nı bir galibiyet ve iki mağlubiyetle tamamladı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda ay-yıldızlı ekip, ilk maçında ev sahibi İspanya'ya 33-25, ikinci karşılaşmasında ise Fransa'ya 30-19 mağlup oldu.

Milliler, turnuvadaki son müsabakada Kanada'yı 30-14 mağlup ederek organizasyonu galibiyetle tamamladı.