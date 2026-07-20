Hentbol Millileri Turnuvayı Tamamladı - Son Dakika
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Hentbol Millileri Turnuvayı Tamamladı

20.07.2026 21:13
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18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, İspanya'daki turnuvayı bir galibiyet ve iki mağlubiyetle bitirdi.

Hentbol 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen Ciudad Real Julio 2026 Uluslararası Turnuvası'nı bir galibiyet ve iki mağlubiyetle tamamladı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda ay-yıldızlı ekip, ilk maçında ev sahibi İspanya'ya 33-25, ikinci karşılaşmasında ise Fransa'ya 30-19 mağlup oldu.

Milliler, turnuvadaki son müsabakada Kanada'yı 30-14 mağlup ederek organizasyonu galibiyetle tamamladı.

Kaynak: AA

İspanya, Turnuva, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol Millileri Turnuvayı Tamamladı - Son Dakika

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