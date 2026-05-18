Hentbol Şampiyonası Giresun'da Başladı

18.05.2026 18:57
Yeşilay Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası, Giresun'da 50. yıl etkinliği olarak yapılıyor.

Türkiye Hentbol Federasyonunun kuruluşunun 50. yılına özel gerçekleştirilen Yeşilay Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası, Giresun'da başladı.

Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, Beşiktaş, Beykoz Belediyespor, Gaziantep GSK, Rize Güneysu, Kocaeli GSK, Nilüfer Belediyespor, Spor Toto ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor kulüplerinin genç takımları yer alıyor.

Takımların iki grupta mücadele edeceği şampiyonada, ilk iki sırayı alanlar çapraz eşleme sonucu kendi aralarında karşılaşacaklar.

Şampiyona, 22 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

