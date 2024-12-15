Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftasına 3 karşılaşmayla devam edildi.
Ligde hafta, yarın oynanacak Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Köyceğiz Belediyespor- Rize Belediyespor: 29-34
Spor Toto-Mihalıççık Belediyespor: 43-34
İzmir Büyükşehir Belediyespor- Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 26-29
Son Dakika › Spor › Hentbol Süper Lig'de 14. Hafta Maçları Devam Ediyor - Son Dakika
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