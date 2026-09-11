Hentbol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor
Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 3'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak. Erkeklerde maçlar yarın ve 23 Eylül Çarşamba, kadınlarda ise 13 Eylül Pazar günü oynanacak.
Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 3'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde maç programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Yarın:
14.00 Göztepe-Mihalıççık Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Beşirli)
17.00 Beşiktaş-Güneysuspor (THF Serdar Seymen Hentbol Salonu)
23 Eylül Çarşamba:
15.00 İstanbul Gençlik-Giresunspor (THF Serdar Seymen Hentbol Salonu)
17.00 Beykoz Belediyespor-Spor Toto (THF Serdar Seymen Hentbol Salonu)
Kadınlar Süper Lig
13 Eylül Pazar:
14.00 MC Sistem Yozgat Gençlikspor-Göztepe (Rıza Kayaalp)
15.00 Ortahisar Belediyespor-Odunpazarı (Beşirli)
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Manisa)
16.00 Üsküdar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)
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