Hentbol Süper Lig'de Beşinci Hafta Maçları

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out etaplarına beşinci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, play-off ve play-out etaplarında beşinci hafta maçlarının programı şöyle:
Play-off
Yarın:
14.00 Altınpost Giresunspor - Spor Toto (Hüseyin Avni Alparslan Spor Kompleksi)
15.00 Nilüfer Belediyespor - Beşiktaş (Üçevler)
19.00 İstanbul Gençlik - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)
Play-out
Yarın:
14.00 Köyceğiz Belediyespor - Rize Belediyespor (Köyceğiz)
16.00 Mihalıççık Belediyespor - Güneysuspor (Porsuk)
Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanıyor.
Not: Ankara Hentbol, Ardventure Erkekler Süper Lig play-out ilk haftasında yaptığı açıklamayla ligden çekildiğini duyurmuştu. Bu kapsamda bu hafta play-out'ta yapılması planlanan Beykoz Belediyespor-Ankara Hentbol karşılaşması iptal edildi.
