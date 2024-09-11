Hentbolda 3. Hafta Maçları Başlıyor

Hentbolda Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'e 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde 3. haftanın programı şöyle:
Kadınlar Süper Lig
Yarın:
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Adasokağı (Üçevler)
14.00 Kırşehir Belediyespor- Üsküdar Belediyespor (Kırşehir)
14.00 Ortahisar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Beşirli)
15 Eylül Pazar:
16.00 Görele Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Görele İlçe)
16 Eylül Pazartesi:
18.00 Anadolu Üniversitesi- Yenimahalle Belediyespor (Porsuk)
Erkekler Süper Lig
14 Eylül Cumartesi:
16.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)
15 Eylül Pazar:
13.00 Beşiktaş- Güneysu (Süleyman Seba)
16.00 Mihalıççık Belediyespor-Spor Toto (Porsuk)
19.30 Nilüfer Belediyespor- Beykoz Belediyespor (Üçevler)
16 Eylül Pazartesi:
18.00 DEPSAŞ Enerji- Konya Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
18 Eylül Çarşamba:
13.00 Rize Belediyespor- Köyceğiz Belediyespor (Rize Yenişehir)
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