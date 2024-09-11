Hentbolda 3. Hafta Maçları Başlıyor

Spor

Hentbolda Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'e 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde 3. haftanın programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Adasokağı (Üçevler)

14 Eylül Cumartesi:

14.00 Kırşehir Belediyespor- Üsküdar Belediyespor (Kırşehir)

14.00 Ortahisar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Beşirli)

15 Eylül Pazar:

16.00 Görele Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Görele İlçe)

16 Eylül Pazartesi:

18.00 Anadolu Üniversitesi- Yenimahalle Belediyespor (Porsuk)

Erkekler Süper Lig

14 Eylül Cumartesi:

16.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)

15 Eylül Pazar:

13.00 Beşiktaş- Güneysu (Süleyman Seba)

16.00 Mihalıççık Belediyespor-Spor Toto (Porsuk)

19.30 Nilüfer Belediyespor- Beykoz Belediyespor (Üçevler)

16 Eylül Pazartesi:

18.00 DEPSAŞ Enerji- Konya Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

18 Eylül Çarşamba:

13.00 Rize Belediyespor- Köyceğiz Belediyespor (Rize Yenişehir)