Hentbol Süper Ligi 24. Hafta Maç Programı

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne 24. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
14.00 Köyceğiz Belediyespor- Spor Toto (Köyceğiz)
15.00 Altınpost Giresunspor-Beykoz Belediyesi Spor (Hüseyin Avni Alparslan)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor (Beşirli)
16.00 Mihalıççık Belediyespor-İstanbul Gençlik (Porsuk)
5 Mart Perşembe:
19.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)
