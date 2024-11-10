Hentbolda Almanya\'ya Mağlup Olduk

Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası 7. Eleme Grubu'ndaki ikinci maçında Ankara'da Almanya'ya 36-29 yenildi.

Ay-yıldızlılar bu sonuçla, gruptaki 2'nci karşılaşmasından da mağlup ayrıldı. Almanya ise 2'de 2 yaptı.

Maçın başlama atışı öncesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete uğurlanışının 86'ncı yıl dönümü nedeniyle saygı duruşu yapıldı.

Milliler, 3'üncü maçında 12 veya 13 Mart tarihlerinde İsviçre'yi konuk edecek.

SALON: Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu

HAKEMLER: Ismail Metalari, Nenad Nikolovski (Kuzey Makedonya)

TÜRKİYE: Yunus Özmusul, Enis Harun Hacıoğlu 5, Doruk Pehlivan 7, İlkan Keleşoğlu 1, Eyüp Arda Yıldız 3, Halil İbrahim Öztürk, Şevket Yağmuroğlu 1, Görkem Biçer 2, Ramazan Döne 1, Alper Aydın, Baran Nalbantoğlu 4, Onur Ersin, Koray Ayar 3, Mehmet Emre, Ozan Erdoğan 1, Ali Emre Babacan 1

ALMANYA: Wolff, Witzke 1, Heymann 4, Zerbe 8, Uscins 6, Mertens 3, Fischer 3, Grgic 8, Lichtlein 2, Kohlbacher, Stutzke, Dahmke, Birlehm, Beneke 1

İLK YARI: 14-20

İKİ DAKİKA CEZASI ALANLAR: Eyüp Arda Yıldız, Doruk Pehlivan, Ramazan Döne, Ozan Erdoğan, Baran Nalbantoğlu (Türkiye), Uscins, Stutzke (Almanya)