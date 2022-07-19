Hentbolda Avrupa kupalarında Türk takımlarının rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Hentbolda Avrupa kupalarında Türk takımlarının rakipleri belli oldu

19.07.2022 14:18
Hentbolda Avrupa kupalarında Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından kadın ve erkekler kategorilerinde düzenlenen Avrupa Ligi ile Avrupa Kupası'nda ilk kuralar, Avusturya'nın başkenti Viyana'da çekildi.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından kadın ve erkekler kategorilerinde düzenlenen Avrupa Ligi ile Avrupa Kupası'nda ilk kuralar, Avusturya'nın başkenti Viyana'da çekildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, EHF'nin ofisinde gerçekleştirilen kura çekiminde kadınlarda Yalıkavakspor, Avrupa Ligi ikinci turunda Danimarka'nın Nyköbing Falster HB takımı ile eşleşti.

18 takımın mücadele edeceği ikinci turda ilk maçlar 8-9 Ekim, rövanşları ise 15-16 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Kadınlarda Antalya Konyaaltı ve Ankara Yenimahalle'nin mücadele edeceği Avrupa Kupası ikinci tur kuraları da bugün çekildi.

Kurada Ankara Yenimahalle, İtalya'nın Jomi Salemo takımıyla, Antalya Konyaaltı ise Yunanistan temsilcisi A.E.S.H. Pylea ile eşleşti. 59 takımın mücadele edeceği ikinci tur maçları, 8-9 Ekim ile 15-16 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Bu organizasyondaki bir diğer Türk temsilcisi İzmir Büyükşehir Belediyespor ise üçüncü turdan kupa mücadelesine katılacak. Üçüncü tur kura çekimi, 18 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

Erkeklerde Spor Toto ve İzmir BBSK'nin rakipleri de belli oldu

Erkekler EHF Avrupa Kupası'na birinci turdan katılan Spor Toto, Lüksemburg'un HB Dudelange, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ise Çekya'dan HC Robe Zubri takımı ile eşleşti.

Birinci turda 26, ikinci turda ise 51 takımın mücadele edeceği Avrupa Kupası'nda ilk maçlar 10-11 Eylül'de, rövanşları ise 17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Beşiktaş ile Beykoz Belediyespor'un katılacağı EHF Avrupa Kupası ikinci tur kura çekimi ise 20 Eylül'de yapılacak.

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Kaynak: AA

Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbolda Avrupa kupalarında Türk takımlarının rakipleri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hentbolda Avrupa kupalarında Türk takımlarının rakipleri belli oldu - Son Dakika
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