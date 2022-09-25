Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında 2, Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında 4 maç yapıldı.
Ligde yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler Süper Ligi
Sakarya Büyükşehir Belediyespor- Ümraniye Belediyespor: 40-27
Köyceğiz Belediyespor- Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 39-32
Kadınlar Süper Ligi
Totemcard Adasokağıspor-Yalıkavakspor: 30-32
Anadolu Üniversitesi- Üsküdar Belediyespor: 28-38
Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 30-29
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