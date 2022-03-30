Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak - Son Dakika

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçları yarın yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yarın oynanacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:
15.00 Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor (THF)
15.30 Beykoz Belediyespor- Antalyaspor (Recep Şahin Köktürk)
16.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)
17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Eskişehir Ormanspor (Celal Atik)
Kaynak: AA
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