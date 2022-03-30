Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak

30.03.2022 09:48
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçları yarın yapılacak.

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçları yarın yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yarın oynanacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:

15.00 Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor (THF)

15.30 Beykoz Belediyespor- Antalyaspor (Recep Şahin Köktürk)

16.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)

17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Eskişehir Ormanspor (Celal Atik)

YORUMLAR
500
Elazığ SYSK, sezonu 4. tamamladı Elazığ SYSK, sezonu 4. tamamladı Okçulukta 2022 Türkiye Kupası sona erdi Okçulukta 2022 Türkiye Kupası sona erdi

Türkiye Kupası, Hentbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak - Son Dakika


Son Dakika
09:42 Kendi evinde tartıştığı eşinin eski kocasını tüfekle öldürdü!
09:34 Çatıda mahsur kalan hırsıza önce yol gösterdi, sonra da dövdü!
09:33 Sinem Kobal güzelliğiyle büyüledi! Kız çocuğuna hamile olan Kobal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı
09:26 İnanılmaz sonuç: Norveç, Ermenistan'ı 9-0 yendi
09:02 Geri çekilme bir taktik: Rusya kayıplarını telafi ettikten sonra yeniden mi saldıracak?
08:57 Emre Belözoğlu'ndan şaşırtan transfer!
08:52 Şarkıcı Murat Dalkılıç ve sevgilisi Sitare Akbaş dudak dudağa!
08:51 Adnan Oktar Örgütü'nde itirafçı olması beklenen kediciğe tehdit notu ortaya çıktı!
08:36 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu!
08:12 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 30 Mart güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 09:55:18. #1.12#
SON DAKİKA: Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement