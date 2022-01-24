Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda 2 maç oynandı

Hentbolda 2021-2022 sezonu Erkekler Türkiye Kupası'nda D grubunda bugün 2 maç oynandı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ordu Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan 2 maçın sonuçları şöyle:
Spor Toto-Ordu Gençlerbirliği: 36-25
Eskişehir Ormanspor-Mamak Belediyespor: 33-24
Erkekler Türkiye Kupası'nda bugün oynanması gereken A, B ve C grubundaki diğer maçlar ise olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.
Kaynak: AA
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