Hentbolda milli maçın ardından - Son Dakika

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Hentbolda milli maçın ardından

20.04.2022 22:52
Hentbolda milli maçın ardından

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Sırbistan'a 36-30 yenildikleri 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup beşinci maçının özellikle ikinci yarısında fazla hata yaptıklarını dile getirdi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Sırbistan'a 36-30 yenildikleri 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup beşinci maçının özellikle ikinci yarısında fazla hata yaptıklarını dile getirdi.

Buceschi, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, güçlü ve sert oynayan bir takımla karşılaştıklarını söyledi.

Sırbistan'ın Avrupa'da büyük turnuvalarda oynayan bir takım olduğunu belirten Buceschi, "İlk yarıda sürekli savaştık. İkinci yarıda yaptığımız basit hatalar nedeniyle müsabakanın sonunu düzgün bir şekilde getiremedik. Ancak bu bizim için son değil. İsveç'e karşı bir maçımız daha var. Zor bir maç olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Serpil İskenderoğlu ise iyi hazırlandıkları maça kazanmak için çıktıklarını kaydederek, "Daha iyi maçlar çıkaracağımızı düşünüyorum. Benim hala umudum var." dedi.

Milli takım kariyerine nokta koyan Yeliz Özel de Sırbistan'ın çok tecrübeli bir takım olduğunu vurguladı. Milli takımdan övgüyle bahseden Özel, şunları kaydetti:

"Bence çok iyi mücadele ettiler. Umarım daha iyi olacak. Tamamen geleceğe yönelik bir takım. Başarılı olacaklarını düşünüyorum. 15 yaşımdan beri milli takıma gidiyorum ve 27 sene olmuş. 25 sene bu takımın kaptanlığını yaptım. Aşağıdan gelen insanlara da yol açmak lazım. Milli takımı burada bıraktım ama hentbolun kıyısında köşesinde her zaman olacağım. Çünkü hentbol benim yaşam tarzım."

Milli takım kariyerini sonlandıran Sevilay İmamoğlu Öcal da 1997 yılında ilk kez ay-yıldızlı formayı giydiğini anlattı. Formayı ilk günkü heyecanla taşıdığını dile getiren Sevilay, "Aşağıdan iyi bir jenerasyon geliyor. Biz ablalarımızdan bayrağı devralmıştık, inanıyorum ki gençlerimiz çok daha yukarılara taşıyacaklar. Hentbol çok daya iyi yerlere gelecek. Benim için çok zor ama bu gerekiyordu. Bayrağı devretme zamanı." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

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