Hentbolda Play-Off Heyecanı

06.05.2026 00:11
Beşiktaş, 19. şampiyonluğu için bu hafta maç yapacak. Play-off ve play-out maçları devam ediyor.

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out etaplarına 8. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre haftanın maçlarının programı şöyle:

Play-off

Yarın:

16.00 Altınpost Giresunspor - İstanbul Gençlik (Hüseyin Avni Alparslan Spor Kompleksi)

2 Mayıs Cumartesi:

17.00 Beşiktaş - Spor Toto (Süleyman Seba)

19.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor (Beşirli)

Play-out

2 Mayıs Cumartesi:

14.00 Güneysuspor - Rize Belediyespor (Güneysu)

14.00 Köyceğiz Belediyespor - Beykoz Belediyespor (Köyceğiz)

Beşiktaş, 19'uncu şampiyonluğunu ilan edebilir

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, bu hafta rakibini yenerse play-off bitimine 2 hafta kala 2025-2026 şampiyonluğunu garantilemiş olacak.

Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19'uncu şampiyonluğuna ulaşacak.

Siyah-beyazlı takım Hentbol Erkekler Süper Lig tarihinde 1980, 1981, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2024 ve 2025 tarihlerinde şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.

Beşiktaş, bu sezon da mutlu sona ulaşırsa, üst üste 3'üncü şampiyonluğunu elde edecek.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

