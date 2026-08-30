Hentbolda Yeni Sezon Başladı
Hentbolda Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de ilk hafta tamamlandı. Beykoz, Göztepe'yi yendi.
Hentbolda Kadınlar Süper Lig ve Erkekler Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası tamamlandı.
Erkekler Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Beykoz Belediyespor, sahasında Göztepe'yi 33-30 yendi.
Kadınlar Süper Lig'in ilk haftasındaki karşılaşmalarda ise şu sonuçlar alındı:
Ortahisar Belediyespor-Armada Praxıs Yalıkavak: 17-36
Göztepe-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 30-30
Yozgat Gençlikspor-Odunpazarı: 31-25
Üsküdar Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 31-33
Kaynak: AA
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