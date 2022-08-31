Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvurdu - Son Dakika
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Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvurdu

31.08.2022 19:27
Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvurdu

Başlayalı daha 4 hafta olan Rezerv Lig'in bu sezon iptal edilmesi için Kulüpler Birliği, TFF'ye başvurdu.

Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

"TFF KAYITSIZ KALMADI VE HAREKETE GEÇTİ"

Kulüpler Birliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak, Süper Lig takımlarımızdaki genç oyuncuların rekabetçi bir ortamda zorluk derecesi yüksek maçlar oynayarak, hem tecrübe kazanmaları hem de kendilerini geliştirmeleri amacıyla B Takım uygulaması talebimizi bundan önceki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile çeşitli kereler paylaşmıştık. Yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu başkan ve yönetimi kulüplerimizden gelen bu talebe kayıtsız kalmamış ve uzun bir süredir beklediğimiz Rezerv Lig organizasyonunu yoğun bir çalışma sonucu hayata geçirmiştir.

"İPTAL EDİLMESİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNULMASI TALEP EDİLDİ"

Ancak bugün gelinen noktada, finansal olarak hayatını sürdürmekte dahi zorluk çeken birçok Süper Lig kulübümüz, Rezerv Lig takımlarının müsabakalarını oynayacakları saha bile bulamamaları, buna ek olarak lojistik ve operasyonel daha bir çok problem nedeniyle, Kulüpler Birliği Vakfı yönetiminden Rezerv Lig organizasyonunun iptal edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunulmasını talep etmiştir.

"BU SEZON İÇİN DURDURULMASI İSTENİYOR"

Tüm bu gelişmeler ışığında sezon başında hayata geçirilmesini talep ettiğimiz Rezerv Lig uygulamasının bu sezon için durdurulması ve önümüzdeki sezonlar için durumun daha sonra tekrar istişare edilmesine dair başvurumuz Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmiştir. Anlayışla karşılanacağı dileklerimizle konuyu kamuoyuna arz ederiz."

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