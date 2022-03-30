"Her sayı +1 ağaç demek" projesinde 152 bin 60 tohum topu elde edildi - Son Dakika
Üye Girişi

"Her sayı +1 ağaç demek" projesinde 152 bin 60 tohum topu elde edildi

30.03.2022 14:46
"Her sayı +1 ağaç demek" projesinde 152 bin 60 tohum topu elde edildi

Basketbol ailesi, "Her Sayı +1 Ağaç Demek" projesine destek olmak için Sinan Erdem Spor Salonu'nda buluştu.

Basketbol ailesi, "Her Sayı +1 Ağaç Demek" projesine destek olmak için Sinan Erdem Spor Salonu'nda buluştu.

2021'de başlattığı proje çerçevesinde 3 milyon tohum topunu tabiatla buluşturmayı hedefleyen Anadolu Efes ve toplumsal gelişime katkı sağlamayı ve doğal yaşamı korumayı kendine ilke edinen Anadolu Efes Spor Kulübü, çevreye artı değer katan yeni bir projeye daha imza attı. "Her Sayı +1 Ağaç Demek" projesi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 4 Şubat'ta oynanan Anadolu Efes - LDLC Asvel Villeurbanne, THY EuroLeague karşılaşmasında hayat buldu. Farklı katmanları bulunan proje çerçevesinde, Anadolu Efes Spor Kulübü oyuncuları ve taraftarların da desteğiyle toplamda 152 bin 60 tohum topu toplandı. Proje kapsamında toplanan tohum topları tabiat ile buluşturulacak.

Basketbolseverlerin projeye destek vermek için yoğun ilgi gösterdiği Anadolu Efes - LDLC Asvel Villeurbanne karşılaşması, kapalı gişeye yakın seviyede oynandı. Karşılaşmada Anadolu Efes oyuncularının kaydettiği 78 sayı, taraftarların fuaye alanlarındaki etkinliklerde ve maç içi oyunlarda attıkları sayılar ve Anadolu Efes Stüdyo yarışmalarından elde edilen skorlar tohum topuna dönüştü. Buna, karşılaşmayı salondan izleyen 9 bin 32 taraftarın her biri adına +10 tohum topunun yanı sıra, Anadolu Efes Spor Kulübü mobil uygulaması üzerinden check-in yapan taraftarlar ve Fan Club üyelerinin toplam katkısıyla elde edilen tohum topları da eklendi. Sosyal medya platformları üzerinden projeye destek veren EuroLeague organizasyonu, THY EuroLeague ve EuroCup takımları adına da 500 tohum topu bağışlandı. Tüm bu adetler taraftarların maç içinde gerçekleştirilen desibel ölçer etkinliklerinde kırdığı rekor ile 200 katına ulaşarak 152 bin 60 tohum topuna dönüştü. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Güdül ve Beypazarından kısa kısa Güdül ve Beypazarından kısa kısa

Anadolu Efes, Sinan Erdem, Euroleague, Tohum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Her sayı +1 ağaç demek' projesinde 152 bin 60 tohum topu elde edildi - Son Dakika


Son Dakika
14:35 Sengal taraftarlarından Mısırlı futbolcu Salah'a büyük ayıp: Maç boyunca yüzüne lazer tuttular, penaltı kaçırdı!
14:33 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zamda tarih belli oldu: İşte detaylar!
14:32 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, Meral Akşener'e "Zafiyet Hanım" yakıştırması!
14:29 Bomba iddia: Hande Erçel ile Kaan Yıldırım ilişki mi yaşıyor?
14:16 İstanbul'daki müzakerelerle ilgili Kremlin'den ilk açıklama geldi: Kırım Rusya'nın bir parçasıdır, kimsenin tartışma hakkı yoktur
13:48 Rivne'deki o yakıt deposu 3 gündür yanıyor: Rus ordusu vurmuştu
13:35 Ali Babacan; Erdoğan ve Bahçeli'nin geçmiş diyaloglarını izletti! "Nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz?" diye sordu
13:33 Holigan vahşeti: Nijerya-Gana maçında doktor dövülerek öldürüldü!
13:12 Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti
13:09 Ukrayna: Çernobil'de patlama riski var, Rus askerleri geri çekilsin!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 14:53:34. #1.12#
SON DAKİKA: "Her sayı +1 ağaç demek" projesinde 152 bin 60 tohum topu elde edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement