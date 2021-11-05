Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
Hakemler: Polat Parlak, Ahmet Taner İbin, Sibel Koç
UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 14, Gülse Uğur 2, Nuran Tutsak, Melisa Korkmaz 4, Sıla Dikmenoğulları, Solopova 8, Fields 18, Mircheva 5, Higgins 14
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 20, Gizem Mürüvet Uca 8, İlemnur Akengin, Merve Arı 10, Duygu Özen 6, Gonca Karataş, Daci 2, Ferda Yıldız 2, Macaulay 21, Doyle 8
1. Periyot: 18-20
Devre: 30-36
3. Periyot: 54-58
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda UMF Yapı İzmit Belediyespor???????'u 77-67 mağlup etti.
Kaynak: AA
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