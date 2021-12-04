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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

04.12.2021 15:25
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Şehit Mustafa ÖzelHakemler: Emin Moğulkoç, İbrahim Altıntaş, Burak DurmuşGalatasaray: Pelin Derya Bilgiç 10, Melis Gülcan 17, Merve Aydın 7, Davis 15, Krajisnik 9, Gizem Başaran 6, Mısra Albayrak 3, Sude Yılmaz, Eda ŞahinNesibe Aydın: Harika Gözde Eldaş 3, Coates 25, Jessica 2, Snytsina...

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Emin Moğulkoç, İbrahim Altıntaş, Burak Durmuş

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 10, Melis Gülcan 17, Merve Aydın 7, Davis 15, Krajisnik 9, Gizem Başaran 6, Mısra Albayrak 3, Sude Yılmaz, Eda Şahin

Nesibe Aydın: Harika Gözde Eldaş 3, Coates 25, Jessica 2, Snytsina 4, Gülşah Duman 3, Merve Uygül, Nacickaite 12, Hülya Çoklar Asarcıklı

1. Periyot: 14-11

Devre: 33-25

3. Periyot: 49-41

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, Nesibe Aydın'ı 67-49 yendi

İbrahim Altıntaş, Emin Moğulkoç, Şehit, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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