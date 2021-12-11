Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Alper Özgök, Hazlı Çisil Güngör, Mesut Öztürk
Nesibe Aydın: Thomas 25, Nacickaite 10, Harika Gözde Eldaş 12, Coates 21, Hülya Çoklar Asarcıklı 4, Meltem Yıldızhan 10, Merve Uygül 2, Gülşah Duman Bıçakçı
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 13, Zellous 20, Hayes 15, Sinem Ataş 10, Anigwe 2, Esra Ural Topuz, Thomas 13, Fatmanur Karakaş, Holingsvorth 3
1. periyot: 18-14
Devre: 46-37
3. periyot: 66-48
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Nesibe Aydın, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 84-76 mağlup etti.
Kaynak: AA
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