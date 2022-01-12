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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

12.01.2022 20:34
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Şehit Mustafa ÖzelHakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Mehmet Onur Sönmez, İsmail BinbirGalatasaray: Pelin Derya Bilgiç 3, Davis 19, Sude Yılmaz 4, Steinberga 15, Krajisnik 15, Eda Şahin 2, Miray Balotu, Arifecan Vardar, Gizem Başaran Turan, Berna ŞahinBellona Kayseri Basketbol: Abdi 8,...

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Mehmet Onur Sönmez, İsmail Binbir

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 3, Davis 19, Sude Yılmaz 4, Steinberga 15, Krajisnik 15, Eda Şahin 2, Miray Balotu, Arifecan Vardar, Gizem Başaran Turan, Berna Şahin

Bellona Kayseri Basketbol: Abdi 8, Dilara Tongar 5, Williams 23, Sventoraite 12, Helin Boybeyi 1, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Slocum 4, Meltem Topaloğlu, Sevgi Tonguç 4, Gizem Tüzün 2

1. Periyot: 19-15

Devre: 36-32

3. Periyot: 50-46

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda Galatasaray'ı 61-58 yendi.

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Mehmet Onur, basketbol, Kayseri, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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