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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bellona Kayseri Basketbol: 75-40 - Son Dakika

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bellona Kayseri Basketbol: 75-40

15.01.2022 18:23
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bellona Kayseri Basketbol: 75-40

SALON: Edip Buran HAKEMLER: Erhan Gürsel, Uygar Kurt, İzel Deniz PehlivanÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 3, Shavonte Zellous 3, Şevval Akalan 2, Melis Talay 5, Yeliz Doğan 2, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 17, Kuanitra Holingsvorth 6, Temi Fagbenle 10,...

SALON: Edip Buran

HAKEMLER: Erhan Gürsel, Uygar Kurt, İzel Deniz Pehlivan

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 3, Shavonte Zellous 3, Şevval Akalan 2, Melis Talay 5, Yeliz Doğan 2, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 17, Kuanitra Holingsvorth 6, Temi Fagbenle 10, Yvonne Turner 5, Jasmine Thomas 22, Esra Ural Topuz, BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Kalbisağde 3, Meltem Topaloğlu 6, Sevgi Tonguç 5, Dilara Tongar, Broque Williams 5, Fahriya Abdi 9, Egle Sventoraite 12, Gizem Tüzün, Helin Boybeyi,1'İNCİ PERİYOT: 20-10İLK YARI: 40-183'ÜNCÜ PERİYOT: 62-33

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında parkeye çıkan Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Bellona Kayseri Basketbol'u 75-40 yendi. Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında konuk ettiği Bellona Kayseri Basketbol'u 75-40 yendi.Maçın hava atışından son saniyeye kadar üstün bir oyun sergileyen Çukurova, ilk periyotu 20-10 önde kapattı. İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren ev sahibi, soyunma odasına 40-18'lik skorla gitti. 3 ve 4'üncü çeyreklerde farkı iyice açan turuncu-lacivertli ekip, rakibini 35 sayı farkla 75-40 yenerek galibiyetini 10'a yükseltti, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayı kaydeden Jasmine Thomas olurken, rakip potaya 17 sayı gönderen Sinem Ataş ise günün yıldızlaşan isimlerindendi. Maçı değerlendiren ÇBK Başantrenörü Aziz Akkaya, "Oyuncularımı gösterdikleri performans nedeniyle kutluyorum. Taraftarlarımıza keyifli bir maç izleterek kazandığımız için mutluyuz" dedi.


- Mersin
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bellona Kayseri Basketbol: 75-40
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bellona Kayseri Basketbol: 75-40
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bellona Kayseri Basketbol: 75-40
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bellona Kayseri Basketbol: 75-40
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bellona Kayseri Basketbol: 75-40
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bellona Kayseri Basketbol: 75-40
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bellona Kayseri Basketbol: 75-40
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bellona Kayseri Basketbol: 75-40
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Mersin Yenişehir, Sinem Ataş, basketbol, Akalan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bellona Kayseri Basketbol: 75-40 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bellona Kayseri Basketbol: 75-40 - Son Dakika
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