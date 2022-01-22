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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

22.01.2022 15:56
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Ziya Özorhon, Mesut Öztürk, Batuhan KümükoğluÇankaya Üniversitesi: White 30, Dikaioulaku 12, Melike Tuğba Oral 7, Price 19, İnci Güçlü 16, Derin Yaya, Kübra Erat, Tuğçe Murat 2Galatasaray: Plum 24, Pelin Derya Bilgiç 6, Krajisnik 18, Melis Gülcan 21, Davis 14, Eda Şahin...

Salon: Ankara

Hakemler: Ziya Özorhon, Mesut Öztürk, Batuhan Kümükoğlu

Çankaya Üniversitesi: White 30, Dikaioulaku 12, Melike Tuğba Oral 7, Price 19, İnci Güçlü 16, Derin Yaya, Kübra Erat, Tuğçe Murat 2

Galatasaray: Plum 24, Pelin Derya Bilgiç 6, Krajisnik 18, Melis Gülcan 21, Davis 14, Eda Şahin 2, Mısra Albayrak, Sude Yılmaz 2, Gizem Başaran Turan 5

1. Periyot: 32-22

Devre: 48-48

3. Periyot: 68-67

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 92-86 yendi.

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Mesut Öztürk, Ziya Özorhon, Tuğçe Murat, İnci Güçlü, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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