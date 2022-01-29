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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

29.01.2022 15:53
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AntakyaHakemler: Umut Özgün Ergün, Yiğit Emre Şİmşek, Doğu Berk İnnalHatayspor: Wiley 15, İdal Yavuz, Büşra Akbaş 15, Büşra Akgün 7, Bahar Çağlar Ökten 8, Jones 27, Elif Emirtekin 13, Melis Dilara Lafatan 2Bellona Kayseri Basketbol: Peddy 29, Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu 4,...

Salon: Antakya

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Yiğit Emre Şİmşek, Doğu Berk İnnal

Hatayspor: Wiley 15, İdal Yavuz, Büşra Akbaş 15, Büşra Akgün 7, Bahar Çağlar Ökten 8, Jones 27, Elif Emirtekin 13, Melis Dilara Lafatan 2

Bellona Kayseri Basketbol: Peddy 29, Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu 4, Sevgi Tonguç 2, Dilara Tongar 8, Williams 22, Sventoraite 14, Helin Boybeyi

1. Periyot: 25-27

Devre: 44-50

3. Periyot: 61-67

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Hatayspor, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 87-79 yendi.

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Büşra Akgün, basketbol, Kayseri, Umut, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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