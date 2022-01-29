Salon: Antakya
Hakemler: Umut Özgün Ergün, Yiğit Emre Şİmşek, Doğu Berk İnnal
Hatayspor: Wiley 15, İdal Yavuz, Büşra Akbaş 15, Büşra Akgün 7, Bahar Çağlar Ökten 8, Jones 27, Elif Emirtekin 13, Melis Dilara Lafatan 2
Bellona Kayseri Basketbol: Peddy 29, Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu 4, Sevgi Tonguç 2, Dilara Tongar 8, Williams 22, Sventoraite 14, Helin Boybeyi
1. Periyot: 25-27
Devre: 44-50
3. Periyot: 61-67
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Hatayspor, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 87-79 yendi.
Kaynak: AA
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