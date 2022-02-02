Üye Girişi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

02.02.2022 15:58
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Edip BuranHakemler: Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör, Uğur AkyıldızÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3, Zellous 7, Fagbenle 20, Holingsvorth 6, Hayes 25, Feride Şevval Akalan 3, Fatmanur Karakaş 9, Sinem Ataş 3, Anigwe 2, Melis Talay, Yeliz Doğan, Esra Ural...

Salon: Edip Buran

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör, Uğur Akyıldız

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3, Zellous 7, Fagbenle 20, Holingsvorth 6, Hayes 25, Feride Şevval Akalan 3, Fatmanur Karakaş 9, Sinem Ataş 3, Anigwe 2, Melis Talay, Yeliz Doğan, Esra Ural Topuz

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 8, Gizem Mürivet Uca 13, Merve Arı, Gonca Karataş 10, Doyle 8, İlemnur Akengin, Duygu Özen 4, İrem Sözen 3, Saranda Daci 2, Ferda Yıldız, Sudenur Bayrak, Macaulay 6

1. Periyot: 24-9

Devre: 37-29

3. Periyot: 62-45

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta erteleme maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 78-54 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

YORUMLAR
500

Alper Altuğ Köselerli, Mersin Yenişehir, Sinem Ataş, Akalan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:08 İstanbul Valisi uyardı: İstanbul'a yağan yağmur gece saatlerinde kara dönüşecek
16:07 Üniversite öğrencisinin cesedi kıyıya vurdu!
16:04 Evini tezekle ısıtıyordu! 1.722 lira gelen elektrik faturası sonrası tek çaresi ineğini satmak
15:57 Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin"
15:53 Camiye yıldırım düştü! Kapı ve pencere camları kırıldı
15:52 Avrupa Konseyi, Osman Kavala'yla ilgili ihlal prosedürü başlattı! Dışişleri'nden jet açıklama!
15:42 Annemizi Saklarken dizisinde bu akşam neler olacak? Handan'ın peri masalı son mu bulacak?
15:39 Üç büyüklerden bekleniyordu, hamleyi Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de top koşturacak
15:39 Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak? İpek, çıktığı yolculukta nelerle karşılaşacak?
15:23 Kış Kartalı Harekatı'nın bilançosu açıklandı: 60 hava aracı kullanıldı, 80'e yakın hedef vuruldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 16:16:38. #1.13#
SON DAKİKA: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement