Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Zafer Yılmaz, İsmail Binbir, Mehmet Onur Sönmez
Nesibe Aydın: Thomas 16, Nacickaite 18, Meltem Yıldızhan 12, Harika Gözde Eldaş 11, Coates 24, Snytsina 4, Merve Uygül 3, Gülşah Duman Bıçakçı 2, Hülya Çoklar Asarcıklı
Galatasaray: Davis 8, Sude Yılmaz 14, Plum 30, Krajisnik 7, Merve Aydın 9, Evans 15, Gizem Başaran Turan 2, Eda Şahin
1. Periyot: 25-17
Devre: 45-29
3. Periyot: 68-58
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği Galatasaray'ı 90-85 yendi.
Kaynak: AA
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