Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

09.03.2022 19:10
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Naim SüleymanoğluHakemler: Can Mavisu, Abdullah Koputan, Dorukhan KalyoncuBursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 14, Merve Arı 11, Ferda Yıldız 7, Daci 4, Macaulay 26, Gonca Karataş, Duygu Özen 3, Gizem Uca 13, İrem Sözen, İlemnur Akengin, Sudenur BayrakUMF Yapı İzmit Belediyespor: Fields...

Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Can Mavisu, Abdullah Koputan, Dorukhan Kalyoncu

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 14, Merve Arı 11, Ferda Yıldız 7, Daci 4, Macaulay 26, Gonca Karataş, Duygu Özen 3, Gizem Uca 13, İrem Sözen, İlemnur Akengin, Sudenur Bayrak

UMF Yapı İzmit Belediyespor: Fields 20, Higgins 15, İdil Türk 4, Solopova 6, Melis Korkmaz, Sıla Dikmenoğulları 4, Mircheva 17, Gülse Uğur 8, Emel Sığırcı

1. Periyot: 16-20

Devre: 38-39

3. Periyot: 60-60

Beş faulle çıkanlar: 37.55 Doyle, 38.31 Ferda Yıldız, 39.41 Duygu Özen (Bursa Büyükşehir Belediyespor)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasından ertelenen maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor, UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 78-74 mağlup etti.

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Abdullah Koputan, Gonca Karataş, Merve Arı, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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