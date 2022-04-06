Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

06.04.2022 18:38
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara DSİHakemler: Ali Serkan Emlek, Mustafa Candemir Tabak, Tolga AkkuşoğluBOTAŞ: Ayşe Cora 21, Sehernaz Çidal 10, Davis 11, Dubljevic 23, Tilbe Şenyürek 20, Işıl Alben, Ceren Gökdemir, Hatice Pelin Gülçelik 2, Prezelj 2, Işılay Eğin 2, Jurjane 8, Ayşegül Günay Aladağ 2Beşiktaş...

Salon: Ankara DSİ

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mustafa Candemir Tabak, Tolga Akkuşoğlu

BOTAŞ: Ayşe Cora 21, Sehernaz Çidal 10, Davis 11, Dubljevic 23, Tilbe Şenyürek 20, Işıl Alben, Ceren Gökdemir, Hatice Pelin Gülçelik 2, Prezelj 2, Işılay Eğin 2, Jurjane 8, Ayşegül Günay Aladağ 2

Beşiktaş HDI Sigorta: Özge Yavaş 10, Elif Bayram 4, McCall 16, Jakobsone 13, Melek Uzunoğlu 4, Şelale Kepenç, Ceyda Necmiye Bekar 5, Draşkiçeviç 3, İlayda Güner 9, İrem Naz Topuz, Simmons 10

1. Periyot: 29-26

Devre: 52-40

3. Periyot: 81-59

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasından ertelenen maçta BOTAŞ, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 101-74 yendi.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Serkan Emlek, Ayşe Cora, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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