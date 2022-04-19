Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

19.04.2022 19:13
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Çimentaş İl Özel İdareHakemler: Mehmet Şahin, İzel Deniz Pehlivan, Dorukhan KalyoncuElazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 16, Cicic 7, Esma Çelen Türk 5, Modiri 21, Melike Yalçınkaya 2, Nur Nihan Dabakoğlu 9, Nisa Yalçın, Aysel Bakır, Gülfer Tokatlı, Aslı YalçınkayaAntalya...

Salon: Çimentaş İl Özel İdare

Hakemler: Mehmet Şahin, İzel Deniz Pehlivan, Dorukhan Kalyoncu

Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 16, Cicic 7, Esma Çelen Türk 5, Modiri 21, Melike Yalçınkaya 2, Nur Nihan Dabakoğlu 9, Nisa Yalçın, Aysel Bakır, Gülfer Tokatlı, Aslı Yalçınkaya

Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 9, Candide Öztürk 4, Davis 8, Sera Özelçi 11, Öykü Taşkın 4, İlsu Darıcıoğlu 2, Yurkevichus 19, Dubrovina 10, Sibel Özel, Naile Çırak

1. Periyot: 12-18

Devre: 29-44

3. Periyot: 46-53

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 26. hafta maçında Antalya 07 Basketbol, deplasmanda Elazığ İl Özel İdare'yi 67-60 yendi.

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Mehmet Şahin, basketbol, Çimentaş, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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