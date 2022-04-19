Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

19.04.2022 20:28
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara DSİHakemler: Tolga Edis, Uygar Kurt, Haldun ÇobanBOTAŞ: Ayşegül Günay Aladağ, Dubljevic 23, Ayşe Cora 8, Sehernaz Çidal 4, Tilbe Şenyürek 17, Hatice Pelin Gülçelik 7, Prezelj 2, Jurjane 6, Davis 5, Ceren GökdemirÇankaya Üniversitesi: White 34, Özge Kavurmacıoğlu 11, Dikaioulaku...

Salon: Ankara DSİ

Hakemler: Tolga Edis, Uygar Kurt, Haldun Çoban

BOTAŞ: Ayşegül Günay Aladağ, Dubljevic 23, Ayşe Cora 8, Sehernaz Çidal 4, Tilbe Şenyürek 17, Hatice Pelin Gülçelik 7, Prezelj 2, Jurjane 6, Davis 5, Ceren Gökdemir

Çankaya Üniversitesi: White 34, Özge Kavurmacıoğlu 11, Dikaioulaku 9, Derin Yaya 9, Prince 29, Melike Tuğba Oral 3, Kübra Erat, İnci Güçlü

1. Periyot: 20-23

Devre: 41-47

3. Periyot: 58-74

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. ve son haftasında Çankaya Üniversitesi, BOTAŞ'ı 95-72 mağlup etti.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ayşegül Günay, Ankara, Edis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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