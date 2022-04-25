Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final

25.04.2022 17:45
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final

Salon: AnkaraHakemler: Burak Yılmaz, Abdullah Koputan, Çağlar ÖzkanÇankaya Üniversitesi: White 14, Dikaioulaku 5, Derin Yaya 12, Prince 30, İnci Güçlü 2, Özge Kavurmacıoğlu, Melike Tuğba Oral 2Fenerbahçe Safiport: Sabally 16, Olcay Çakır Turgut 4, Mc Bride 16, Iagupova 10, Stokes 8,...

Salon: Ankara

Hakemler: Burak Yılmaz, Abdullah Koputan, Çağlar Özkan

Çankaya Üniversitesi: White 14, Dikaioulaku 5, Derin Yaya 12, Prince 30, İnci Güçlü 2, Özge Kavurmacıoğlu, Melike Tuğba Oral 2

Fenerbahçe Safiport: Sabally 16, Olcay Çakır Turgut 4, Mc Bride 16, Iagupova 10, Stokes 8, Manolya Kurtulmuş 2, İdil Saçalır, Şerife Alperi Onar 7, Williams 14, Tuğçe Canıtez 9

1. Periyot: 18-23

Devre: 34-48

3. Periyot: 54-64

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Safiport deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 86-65 yenerek seride 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi.

Sarı-lacivertliler, Nesibe Aydın- Galatasaray karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

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Özge Kavurmacıoğlu, Abdullah Koputan, İnci Güçlü, Prince, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final - Son Dakika
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