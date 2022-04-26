Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

26.04.2022 17:00
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Naim SüleymanoğluHakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Nazlı Çisil Güngör, Berk KurtulmuşBursa Büyükşehir Belediyespor: Duygu Özen 8, Gizem Uca 11, Ferda Yıldız 6, Daci 6, Macaulay 8, İrem Sözen 2, Merve Arı 16, Gonca Karataş, İlemnur Akengin, Sudenur BayrakÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi:...

Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Nazlı Çisil Güngör, Berk Kurtulmuş

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Duygu Özen 8, Gizem Uca 11, Ferda Yıldız 6, Daci 6, Macaulay 8, İrem Sözen 2, Merve Arı 16, Gonca Karataş, İlemnur Akengin, Sudenur Bayrak

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3, Baric 10, Zellous 13, Boner 11, Esra Ural Topuz 8, Sinem Ataş 12, Feride Şevval Akalan 18, Yeliz Doğan 8, Fatmanur Karakaş

1. Periyot: 12-25

Devre: 21-50

3. Periyot: 39-67

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 83-57 yendi.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Mersin temsilcisi, yarı finale yükseldi.

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Pınar Karşıyaka'da Play-Off hesabı Pınar Karşıyaka'da Play-Off hesabı

Basketbol Süper Ligi, Mersin Yenişehir, Gonca Karataş, Merve Arı, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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