Herkes aynı şeyden şikayetçi! Semih Şentürk'ün son halini görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika

Herkes aynı şeyden şikayetçi! Semih Şentürk'ün son halini görenler gözlerine inanamıyor

Herkes aynı şeyden şikayetçi! Semih Şentürk\'ün son halini görenler gözlerine inanamıyor
Son Güncelleme: 23.08.2023 21:19

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk'ün son hali sevenlerini üzdü. Hayranları eski futbolcunun fazla kilolu olduğunu dile getirdi. Furbolculuk döneminde başarılı performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakan Şentürk'ün son halini gören hayranları yaptıkları yorumlarla Şentürk'ün fazla kilolu olduğunu ve eski halinden eser kalmadığını ifade etti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk'ün son hali sevenlerini üzdü. Hayranları eski futbolcunun fazla kilolu olduğunu dile getirdi.

Herkes aynı şeyden şikayetçi! Semih Şentürk'ün son halini görenler gözlerine inanamıyor

HAYRANLARI FAZLA KİLOLARINDAN ŞİKAYETÇİ

Furbolculuk döneminde başarılı performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakan Şentürk'ün son halini gören hayranları yaptıkları yorumlarla Şentürk'ün fazla kilolu olduğunu ve eski halinden eser kalmadığını ifade etti.

Herkes aynı şeyden şikayetçi! Semih Şentürk'ün son halini görenler gözlerine inanamıyor

İşte o yorumlardan bazıları;

Herkes aynı şeyden şikayetçi! Semih Şentürk'ün son halini görenler gözlerine inanamıyor
Herkes aynı şeyden şikayetçi! Semih Şentürk'ün son halini görenler gözlerine inanamıyor
Herkes aynı şeyden şikayetçi! Semih Şentürk'ün son halini görenler gözlerine inanamıyor

Semih Şentürk, Fenerbahçe, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes aynı şeyden şikayetçi! Semih Şentürk'ün son halini görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herkes aynı şeyden şikayetçi! Semih Şentürk'ün son halini görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika
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