Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Trabzonspor maçının 45. dakikasında penaltı bekledi.
Fred'in ceza sahası yayından çektiği şutta top Oleksandr Zubkov'a geldi. Fenerbahçeli futbolcular, Zubkov'un elle oynadığını belirterek penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen, VAR hakemi Daniel Stefanski'yi dinledikten sonra oyunu devam ettirdi. Türkmen'in bu kararı tartışmaları da beraberinde getirdi.
İşte o pozisyon;
Son Dakika › Spor › Herkes bunu tartışıyor! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon - Son Dakika
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