Herkes onu konuşuyor! İlk yarıda yaptıklarıyla Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Karabağ'ı 6-1 mağlup eden Newcastle United'da Anthony Gordon, ilk yarı performansıyla organizasyon tarihine geçti.

LUİZ ADRIANO'DAN SONRA BİR İLK

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında 4 gol birden atan Gordon, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçın ilk yarısında bu başarıyı gösteren ikinci futbolcu oldu. Daha önce 2014 yılında Shakhtar Donetsk forması giyen Luiz Adriano aynı performansa imza atmıştı. Gordon ayrıca play-off aşamasında bir devrede en fazla gol atan oyuncu unvanını da elde etti.

KULÜP REKORUNA ORTAK OLDU

Avrupa kupalarında bu sezon gol sayısını 10'a çıkaran İngiliz futbolcu, Newcastle United efsanesi Alan Shearer'a ait kulüp rekoruna da ortak oldu. Newcastle'ın diğer gollerini Malick Thiaw ve Jacob Murphy kaydederken, Karabağ'ın tek sayısı Caferkuliyev'den geldi.