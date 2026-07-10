Hezonja MVP, Biberovic 'En İyi 5'te - Son Dakika
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Hezonja MVP, Biberovic 'En İyi 5'te

Hezonja MVP, Biberovic \'En İyi 5\'te
10.07.2026 15:47
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Mario Hezonja, FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde MVP seçilirken, Tarık Biberovic 'en iyi 5'te yer aldı.

Mario Hezonja, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Basketbol Dünya Kupası 2027 Avrupa Elemeleri ilk tur ödüllerinde 'en değerli oyuncu' (MVP) seçilirken, Türkiye Milli Takımı'ndan Tarık Biberovic de ilk turun 'en iyi 5'inde yer aldı.

Bu sezon ilk kez verilen ödüllerde, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027 Avrupa Elemeleri ilk turun öne çıkan oyuncuları belirlendi. Ödüllere aday olabilmek için oyuncuların 6 maçın en az 4'ünde forma giymesi şartı arandı.

Hırvatistan'ın E Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayarak FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027 Avrupa Elemeleri ikinci turuna yükselmesine liderlik eden Hezonja, ilk turun MVP'si seçildi. Mario Hezonja, altı maçın tamamında forma giyerek 19,3 sayı, 8,3 ribaund, 5,5 asist ve 1,2 top çalma ortalamalarına ulaştı.

Hezonja aynı zamanda İtalya'dan Nico Mannion, Türkiye'den Tarık Biberovic, Polonya'dan Mateusz Ponitka ve Gürcistan'dan Tornike Shengelia'nın yer aldığı 'en iyi 5'inde de başını çekti.

Türkiye'nin ilk turu namağlup tamamlamasında önemli rol oynayan Tarık Biberovic, özellikle Sırbistan karşısında alınan iki kritik galibiyette öne çıktı. Deplasmanda kazanılan 82-78'lik karşılaşmada 22 sayı ve 3 top çalmayla oynayan Biberovic, İstanbul'daki 94-86'lık galibiyette ise 21 sayı, 5 ribaund ve 5 asist üretti. 5 maçta forma giyen Tarık Biberovic, ilk turu 17,8 sayı, 2,6 ribaund, 3,0 asist ve 1,4 top çalma ortalamalarıyla tamamladı.

Yükselen Yıldız ödülü ise Slovenya'nın 17 yaşındaki oyuncusu Stefan Joksimovic'in oldu. İlk turdaki 6 maçın tamamında görev alan genç oyuncu, maç başına yalnızca 15 dakika süre almasına rağmen 10,2 sayı, 3,3 ribaund ve 1,5 asist ortalamaları yakaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dünya, Spor, Son Dakika

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