Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı

Hiç düşünmediler! Fenerbahçe\'ye Al Hilal\'den Yusuf Akçiçek yanıtı
05.02.2026 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek amacıyla eski oyuncusu Yusuf Akçiçek'i kiralama teklifinde bulundu. Ancak Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı, 20 yaşındaki savunma oyuncusunun kiralama teklifini reddetti ve genç futbolcuyu kadro planlamasında tutma kararı aldı.

Ara transfer döneminin sonuna yaklaşılırken kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sürdüren Fenerbahçe, eski oyuncusu Yusuf Akçiçek için Al Hilal'e yaptığı girişimden olumsuz sonuç aldı.

Sarı-lacivertli kulübün, 20 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenilirken, Suudi Arabistan temsilcisinden ret yanıtı geldi.

KİRALAMA TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Al Hilal, Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek için sunduğu kiralama teklifini kabul etmedi. Suudi ekibinin genç futbolcuyu kadro planlamasında tutma kararı aldığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Al Hilal formasıyla 15 resmi karşılaşmada görev alan Yusuf Akçiçek, savunmadaki istikrarlı görüntüsünün yanı sıra 1 gol kaydetti.

Suudi Arabistan, Fenerbahçe, Al Hilal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Galatasaray10 Galatasaray10:
    fb menejeri arasin hallolur 2 4 Yanıtla
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    f.gulen? 1 0
    d6fjbz4xjs d6fjbz4xjs:
    ne zoruna gitmiş dize stad yapmasaydı halâ olimpiyat ta oynardınız 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı

13:31
Karim Benzema Suudi Arabistan’ı karıştırdı: Sen kimsin
Karim Benzema Suudi Arabistan'ı karıştırdı: Sen kimsin?
13:28
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:30
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 14:23:00. #7.11#
SON DAKİKA: Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.