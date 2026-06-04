Hidayet Türkoğlu'ndan A Millilere Ziyaret - Son Dakika
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Hidayet Türkoğlu'ndan A Millilere Ziyaret

04.06.2026 04:07
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını ziyaret etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Miami'de yaptığı antrenmanı ziyaret etti.

FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD'nin Miami şehrinde çalışmalarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanına Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ziyaret gerçekleştirdi. Antrenmanda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

24 sene sonra Dünya Kupası'na katılan millilerin kendilerini gururlandırdığını söyleyen Hidayet Türkoğlu, "Sayın başkanı ve yönetimini, daha sonra da tüm sporcu arkadaşları ve hocayı kutlamak istiyorum. Gerçekten 24 seneden sonra ülkemizi Dünya Kupası'na katarak gururlandırdılar. Başta kendilerini huzurunuzda kutlamak istiyorum ve tebrik etmek istiyorum. Sonuçta futbol ülkemizin en önemli branşlarından biri ve ülkemizin de ne kadar takip ettiğini, ne kadar desteklediğini hepimiz görüyoruz. İnşallah burada da ülkemizi gururlandıracak başarıyı elde edip, milyonları mutlu edecek bir sonuç elde ederlerse biz de bir hem bir spor adamı olarak hem bir futbolsever olarak onlarla gurur duyar, o sevince dahil oluruz. Bugün burada başkanımı, yönetimi bu süreçte yalnız bırakmak istemedim. İnşallah dediğim gibi ülkemizi mutlu edecek bir başarı elde ederlerse biz de hem saydığımız, sevdiğimiz büyüklerimizin bu başarıyı elde ettikleri için gururlanırız hem de ülkemize böyle bir başarı getirdikleri için bütün sporcu arkadaşlarımla gurur duyarız" diye konuştu.

İbrahim Hacıosmanoğlu: "80 milyon sizden başarı bekliyorsa siz kendinizi düşünemezsiniz"

Ziyareti için Hidayet Türkoğlu'na teşekkür eden İbrahim Hacıosmanoğlu, "Onun memleketine geldik, ikinci memleketi. Tabii ki hem salonda büyük başarıları var hem de başkanlık döneminde de büyük başarıları var. Biz de onun deneyimlerinden faydalanıp, eksik olan yönlerimizi tamamlamak istiyoruz. Uluslararası tecrübesi var. İşte başkanımın da dediği gibi Cenab-ı Allah nasip etti 24 senenin üzerine. Arkadaşlar çalışıyor. Biz de tabii ki onların peşinden geleceğiz. Yorulmak diye bir şey yok. 80 milyon sizden başarı bekliyorsa artık siz kendinizi düşünemezsiniz, onu düşünmek zorundasınız. Şimdi orada görüyorsunuz arkadaşlar antrenman yaparken nasıl bir aile ortamı var. Her hareketinden anlıyorsunuz. O samimiyeti biz de yönetim olarak da teknik kadroya aktarmak istiyoruz. Onun mücadelesini veriyoruz. O bütünlük sonucunda bu milletimizin de dualarıyla inşallah hep söylüyorum; 18 Temmuz'dan, New York'tan İstanbul'a geliriz. Nasıl Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 400 tane Togg uğurladıysa bizi, herhalde Fuat Bey'i ararız o zaman 400 değil de 1000 tane Togg ile karşılarlar herhalde" şeklinde konuştu.

Mecnun Otyakmaz da Hidayet Türkoğlu'na ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, "Büyük maçlar oynamış birisi olarak, bir spor adamı olarak hassasiyetin farkında, buraya kadar gelmiş. Çok teşekkür ederiz. Biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arkadaşların yanındayız. Başkanımın dediği gibi inşallah uzun süre burada kalıp, New York'tan dönmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. - MİAMİ

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Hidayet Türkoğlu, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hidayet Türkoğlu'ndan A Millilere Ziyaret - Son Dakika

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