Hikmet Karaman, Muğlaspor'u 5-0 yenen Esenler Erokspor'un gelişimini önemsiyor. - Son Dakika
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Hikmet Karaman, Muğlaspor'u 5-0 yenen Esenler Erokspor'un gelişimini önemsiyor.

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Hikmet Karaman, Muğlaspor\'u 5-0 yenen Esenler Erokspor\'un gelişimini önemsiyor.
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Hikmet Karaman, Muğlaspor\'u 5-0 yenen Esenler Erokspor\'un gelişimini önemsiyor.
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Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig 14. haftasında deplasmanda Muğlaspor'u 5-0 yendi. Teknik Direktör Hikmet Karaman, farklı skorun kendileri için sevindirici olduğunu, takımın gelişimine önem verdiğini dile getirdi.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Muğlaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Skor bizim açımızdan son derecek sevindirici" dedi.

Trendyol 1. Lig 14. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Muğlaspor'u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, açıklamalarda bulundu. Karaman, "Bizim açımızdan iyi bir maç oldu. 5 gollü olması, bir de maçı gol yemeden bitirmemiz önemli. Aslında skoru bulduktan sonra özellikle 2-0 veya 3-0 olduktan sonra bir takımın gelişme zamanlarıdır. Yani orada bir takım gelişmesi gerekir, topa sahip olma, hücuma gitme. Hele son 15-20 dakikada rakip de on kişi kalıyorsa oyunu daha iyi domine etme açısından ciddi bir gelişim ve hazırlıktır. Bunu yapmaya çalıştık oyuncu değişikliklerinde. Evet golü bulduk. Daha sonra da ilk devrenin bitimine herhalde 42-43'te golü attık. Bizim açımızdan 2-0 içeri girmek son derece moral, rakip açısından da devre olmadan gol yemek de bir demoralize. İkinci yarının başları 15-20 dakikası önemli. Orada iyi durmaya çalıştık çünkü rakip hem risk alıp, hem de fazla oyuncuyla gelmeye çalıştı. Ama işin geneline baktığında skordan bağımsız, evet skor bizim açımızdan son derece sevindirici. Ama takımın gelişmesi, alt haftada iki gol atan, daha sonra gol yüzdesini yukarı çıkaran, bununla birlikte de gol yiyen bir takım hüviyetine büründük. Benim açımdan takım nasıl gelişiyor? Oyuncu grubu nasıl gelişiyor? Biz bu ligde nerelere gelebiliriz? Bunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Yalçın hoca iyi bir hoca, bir şanssızlık yaşıyor"

Muğlaspor ve Teknik Direktörü hakkında da açıklama yapan Karaman, "Yalçın Hoca'ya gelince, evet geçen hafta da farklı bir skor vardı. Bu hafta da kendi evinde böyle bir farklı skor. Ama şunu söyleyeyim, ben geçen senede Keçiören'deyken Yalçın Hoca'ya karşı oynadım. Yalçın Hoca iyi bir hoca. Bu liglerin iyi bir hocası. Bence bir şanssızlık yaşıyor. Çünkü Muğlaspor takımı yeni kurulmuş bir takım, yeni bir çıkmış bir takım. Onun için buradaki medyadaki arkadaşlarıma da demorilize olmak yok. 20 tane sanırım farklı oyuncular geldi. Yeni bir takım oluşturuldu. Bence aldığı sonuçlar kötü değil. Burada ayakta durmak gerekiyor. Yalçın Hocaya da bence destek vermek gerekiyor. O da çalıştırdığı takımlarda bu ligin önemli, iyi bir hocası olduğunu gösterdi. Dolayısıyla herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Hikmet KaramanMuğlasporTrendyolEsenlerSporSon Dakika

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