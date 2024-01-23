 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hikmet Karaman: 'Zamana ihtiyacımız var' - Son Dakika
Üye Girişi

Hikmet Karaman: 'Zamana ihtiyacımız var'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, takımın gelişmesi için zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti. Karaman, transfer çalışmaları ve oyuncu eksiklikleri hakkında açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in farklı parametrelerinin olduğunu vurgulayan Karaman, yabancı kuralı ve teknik direktör yetiştirme konularına da değindi.

Hikmet Karaman: \'Zamana ihtiyacımız var\'
23.01.2024 - 23:38,
Abone Ol

- Hikmet Karaman: "Zamana ihtiyacımız var"

İSTANBUL - Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, teknik ekip olarak göreve yeni geldiklerini ve takımda bir şeyleri göstermek için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "İlk 45 dakika oyunun ve topun kontrolü bizdeydi ama gol bölgelerinde etkisiz kaldık. Sadece topa sahip olmak yetmiyor aynı zamanda gol bölgelerine girip, orada fazla olup, pozisyonlara girmek lazım. Bunlar geliştirmemiz gereken konular. İkinci yarı 45 dakika 10 kişi oynadık. Sadece mücadele ettik ama futbol için yeterli değil. Bazen 10 kişi de ataklara çıkıp, gol bulmalısınız. Kadromuzun değişmesi, hamle gücümüzdeki eksikleri biliyoruz. Teknik ekip olarak da antrenman yapmamız lazım. Bir an önce o boşluğun gelmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Biraz zamana ihtiyacımız var"

Bulundukları pozisyondan çıkabilmek için çalışmaları gerektiğini söyleyen Karaman, "Transfer konusunda başkanımızın ciddi çalışmaları var. Sakat oyuncularımız var, Yusuf Sarı'nın dönüşü ciddi katkı yapabilir. 1.5 sezon ara verdik. Kayserispor'da bıraktığımız ekolün üzerine geldi arkadaşlar. Burada teknik ekip olarak takımı geliştirmemiz gerekiyor. Taç atışı, korner, duran top çalışmalıyız. Türkiye'deki futbol ortamı bir değişik. Biz de verilen görevi en iyi şekilde futbol olarak tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız var. Transfer konusunda da ciddi adımlar atılıyor" diye konuştu.

"Önemli oyuncuların yeri mutlaka dolmalı"

Yusuf Sarı'nın isminin Galatasaray ile anıldığının sorulması üzerine tecrübeli çalıştırıcı, "Kulübün menfaatine olan bu transferleri kulüpler yapabiliyor bazen. Mesele onların yerini doldurabilmek. Yusuf'un 7 asisti var. Giden 6 oyuncu 20 gole katkı yapmış. Yusuf'un da 7 asistini düşün. Tabii bu kulübün kendi iç yapısı. Ama önemli oyuncuların yeri mutlaka dolmalı. 3-4 maç kaybedince ligin farklı yerinde kendini bulabiliyorsun" cevabını verdi.

"Lig çok farklı"

Hikmet Karaman, Süper Lig'de farklı parametrelerin olduğuna da değinerek, "Geçen sene depremi yaşayan bir ülke. Daha önce de korona virüsün gelip liglerin tatil olması. Buna bütün olarak bakmak lazım. Bazı takımların ligden çekilmesi. Teknik adamlara pro lisans verilirken, bunları yetiştirenlerin kalitesi, yeni gelen genç neslin tecrübesi, dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik kriz... Bunlar başlı başına bir takımı etkileyecek konular. Bazı başarılar geçici olur. Geçen hafta Beşiktaş'ın ısınmasını izledim, çok beğendim, taktik ısınıyorlar. Sonra Pendikspor maçının skoruna şaşırdım. Lig çok farklı. Farklı parametreler var etkileyen. Yabancı antrenörler bunu ilk başta kavrayamaz" cümlelerine yer verdi.

"Önce geçmişi bilip, geleceğe adım atlayız"

2024-2025 sezonundan itibaren 12'ye, bir sonraki sezon ise 11'e düşürülecek yabancı kuralıyla alakalı görüşlerini aktaran deneyimli teknik adam, "Kurallar çok değişiyor. Biz de bunu çok tartıştık. Yabancı kuralının amacı yerli oyuncunun çıkması. Ama Türkiye yabancının serbest olduğu dönemde en çok yurt içinden yurt dışına oyuncu transfer etmiş. Önce geçmişi bilip, geleceğe adım atlayız. Sürekli yeni gelen yönetim grubunun düşünceleriyle değil de global bakmamız lazım. Pro lisanslı teknik direktör yetiştirmek de çok önemli. Ülke önce çok kaliteli teknik direktör yetiştirecek. Nuri Şahin, Borussia Dortmund'a gitti, UEFA Pro Lisansı'nı orada yapacak. Bu konuda çok iyi çalışmaların yapılması lazım" şeklinde konuştu.

Hikmet Karaman, bir süredir takım çalıştırmamasıyla ilgili de, "Benim için zor adam diyorlarmış. Bu hocayı almayın diyorlarmış. Ülkemizin kültürü bu" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Adana Demirspor, Hikmet Karaman, Karaman, Teknik Direktör, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hikmet Karaman: 'Zamana ihtiyacımız var' - Son Dakika


10:19
Moğolistan'da patlayan tanker yangınında en az 6 kişi öldü Moğolistan'da patlayan tanker yangınında en az 6 kişi öldü
10:15
Dolandırıcılar Eskimiş Davul Derilerini Kullanarak Sahte Eserler Satıyor Dolandırıcılar Eskimiş Davul Derilerini Kullanarak Sahte Eserler Satıyor
10:01
Şangay açıklarında 16'sı Türk 21 mürettebat taşıyan gemi başka bir gemiye çarparak battı Şangay açıklarında 16'sı Türk 21 mürettebat taşıyan gemi başka bir gemiye çarparak battı
10:00
Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57
13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor

Son Dakika
10:19 Moğolistan'da patlayan tanker yangınında en az 6 kişi öldü
10:01 Şangay açıklarında 16'sı Türk 21 mürettebat taşıyan gemi başka bir gemiye çarparak battı
10:00 Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 10:49:17. #1.11#
SON DAKİKA: Hikmet Karaman: 'Zamana ihtiyacımız var' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement