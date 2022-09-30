Hilmi Gökçınar, TFF Başkan Danışmanlığından istifa etti - Son Dakika
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Hilmi Gökçınar, TFF Başkan Danışmanlığından istifa etti

30.09.2022 16:18
Hilmi Gökçınar, TFF Başkan Danışmanlığından istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu başkan danışmanı Hilmi Gökçınar, "2017 yılı nisan ayından bu yana yürüttüğüm Türkiye Futbol Federasyonu Başkan danışmanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu başkan danışmanı Hilmi Gökçınar, "2017 yılı nisan ayından bu yana yürüttüğüm Türkiye Futbol Federasyonu Başkan danışmanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) 2017 yılından bu yana başkan danışmanı olarak görev alan Hilmi Gökçınar, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Hilmi Gökçınar, "2017 yılı nisan ayından bu yana yürüttüğüm Türkiye Futbol Federasyonu başkan danışmanlığı görevimden TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile yaptığım görüşme neticesinde istifa etmiş bulunmaktayım. Sayın başkan, yönetimi ve ekibine görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hilmi Gökçınar, TFF Başkan Danışmanlığından istifa etti - Son Dakika

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