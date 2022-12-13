Daha yanıldığı olmadı! Kuracı maymun Kent, Dünya Kupası tercihini yaptı - Son Dakika
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Daha yanıldığı olmadı! Kuracı maymun Kent, Dünya Kupası tercihini yaptı

13.12.2022 15:23

Hırvatistan'da çektiği kuraların çıkmasıyla ün kazanan gibon türü Kent isimli maymun, Dünya Kupası yarı finalinde oynanacak Arjantin-Hırvatistan maçı için tahminini yaptı. Kent kurada Hırvatistan'ı seçerken, Hırvat futbolseverler bu tercihten dolayı oldukça mutlu oldu.

2022 Dünya Kupası yarı finalinde oynanacak Arjantin- Hırvatistan maçı öncesi çektiği kuraların çıkmasıyla ün salan Kent isimli maymun, mücadeleyi Hırvatistan'ın kazanacağına yönelik bir seçim yaptı.

HIRVATİSTAN'I SEÇTİ

Hırvatistan'da çektiği kuraların gerçek çıkmasıyla tüm ülkeye nam salan gibon türü Kent isimli maymun, Dünya Kupası yarı finalinde oynanacak Arjantin-Hırvatistan maçı öncesi seçimini yaptı. Kent, Hırvat bayrağının olduğu kutudaki yemeği alarak, yarı finali Hırvatistan'ın kazanacağı tahmininde bulundu.

"İLK KEZ BU KADAR KARARLI"

Zagreb Hayvanat Bahçesi Müdürü Damir Skok, Kent'in şimdiye kadar ilk kez bir kutu seçiminde bu kadar kararlı davrandığını söyledi. Skok, Kent'in, Hırvatistan'ın önceki maçlarda da galip geleceğini seçtiğini ve bu tahminlerinin doğru çıktığını ifade etti.

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Son Dakika Spor Daha yanıldığı olmadı! Kuracı maymun Kent, Dünya Kupası tercihini yaptı - Son Dakika


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